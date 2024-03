Affing

Der Affinger Waldkindergarten ist aktuell nicht mehr gefragt

Der Affinger Waldkindergarten ist geschlossen. Es mangelt am Personal – und inzwischen auch am Interesse der Eltern.

Plus Bei den jüngsten Kita-Anmeldungen in Affing signalisiert nur eine Handvoll Eltern Interesse am Waldkindergarten. Personal fehlt ohnehin. Wie geht es weiter?

Von Carmen Jung

Schnell und günstig neue Kindergartenplätze schaffen – das war das erklärte Ziel des Affinger Gemeinderates, als er sich 2020 dafür entschied, einen Waldkindergarten einzurichten. Zugleich ging es darum, Eltern für ihren Nachwuchs eine alternative Betreuungsform anbieten zu können. Richtig erfolgreich war das neue Modell allerdings nicht. Zunächst aus personellen Gründen. Nun aber kommt hinzu, dass der Naturkindergarten bei den Eltern nicht mehr gefragt ist.

Am Wäldchen im Affinger Osten, das "die Mandling" genannt wird, wurde die Natur- oder Waldgruppe eingerichtet, die dem Affinger Kinderhaus angegliedert ist. Dazu wurden zwei Container aufgestellt – als Lagermöglichkeit und als Unterschlupf, wenn das Wetter zu schlecht ist. Die Gruppe, bei der die Kinder unter freiem Himmel betreut werden, startete im Mai 2022 in den Probe- und im folgenden September in den Regelbetrieb. Doch ein Jahr später war bereits Schluss mit dem neuen Affinger Waldkindergarten, denn die Gruppenleiterin kündigte.

