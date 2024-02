Finanzexperte plant den Affinger Etat auch in diesem Jahr

Weil die Kämmerin seit Wochen nicht im Dienst ist, bedient sich die Gemeinde externer Hilfe. Der Haushaltsplan ist in Arbeit. Und drei Millionen Euro sind angelegt.

Ohne Haushaltsplan kann eine Gemeinde kein Geld ausgeben. Doch in Affing ist die Kämmerin seit einigen Wochen nicht im Dienst. Damit es keine weiteren Verzögerungen gibt, bedient sich die Kommune deshalb ein zweites Mal in Folge externer Hilfe. Der Haushaltsplan ist laut Bürgermeister Markus Winklhofer in Arbeit. Darüber informierte er den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im nichtöffentlichen Teil. Zugleich konnte er mit der Nachricht aufwarten, dass die Verwaltung, wie gefordert, Geld angelegt hat.

Der Diplom-Finanzwirt und frühere Bürgermeister Anton Demmel hatte den Affinger Haushaltsplan 2023 aufgestellt. Er ist nun mit dem aktuellen Etat beschäftigt. Im Nachgang der Sitzung informierte der Bürgermeister, dass sich der Finanzausschuss in einer nichtöffentlichen Sitzung noch im Februar mit dem ersten Entwurf befassen werde. "Wir sind zeitlich nicht schlechter dran als im vergangenen Jahr", resümierte er.

Vollzug meldete Winklhofer dem Gemeinderat, was einen Kritikpunkt aus der Januar-Sitzung anbelangt. Weil sich der Affinger Kassenstand Ende 2023 auf etwa fünf Millionen Euro belief, hatte das Gremium gefordert, das Geld müsse angelegt werden, damit es Zinsen bringt. Laut Bürgermeister liegen inzwischen drei Millionen Euro auf einem Tagesgeldkonto zu einem "interessanten Zinssatz".