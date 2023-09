Affing-Gebenhofen

06:00 Uhr

Der Saumweg ist "in einem katastrophalen Zustand"

Plus Der Kanal unter der Fahrbahn in Gebenhofen ist einsturzgefährdet. Die Gemeinde muss jetzt handeln. Doch die Sanierung kostet viel Geld.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Seit vielen Jahren ist der Saumweg in Gebenhofen in einem erbärmlichen Zustand. Er trägt zwar so etwas wie eine Asphaltdecke, doch er ist noch nie richtig ausgebaut worden. Darauf legte die Anwohnerschaft noch 2019 überhaupt keinen Wert. Im Gegenteil: Sie bat darum, ihre Straße ja nicht auszubauen. Damals hätte die Gemeinde für die Ersterschließung des Saumwegs noch 90 Prozent der Kosten von den Anliegern verlangen können. Jetzt muss die Gemeinde ran. Denn der Kanal darunter ist so marode, dass er einzustürzen droht.

Eine Frist, bis zu der die Abrechnung der Ausbaukosten noch möglich gewesen wäre, ist 2021 verstrichen. Anliegerinnen und Anlieger hatten zuvor darum gekämpft, dass die Gemeinde Affing die Finger vom Saumweg lässt. Der Gemeinderat folgte 2019 dem Wunsch gegen die Überzeugung von Bürgermeister Markus Winklhofer. Damals wurden die Ausbaukosten mit 140.000 Euro kalkuliert. Im Juli 2022 waren es schon über 200.000 Euro. Doch auch die dürften mittlerweile nicht mehr reichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen