Affing

18:00 Uhr

Gemeinderat Georg Engelhard aus Anwalting ist tot

Plus Innerhalb von nur fünf Tagen sterben gleich zwei Mitglieder des Affinger Gemeinderates. Der Tod des 63-jährigen Georg Engelhard kommt völlig unerwartet.

Von Christian Lichtenstern

Großer Verlust für die Familien und für die Gemeinde Affing: Innerhalb von nur fünf Tagen sind zwei Mitglieder des Gemeinderates und langjährige prägende Kommunalpolitiker gestorben. Völlig überraschend kommt die Nachricht vom Tod von Georg Engelhard aus dem Ortsteil Anwalting. Der 63-Jährige ist unerwartet am Freitag verstorben. Am selben Tag fand auf dem Affinger Friedhof die Trauerfeier für den früheren Bürgermeister Rudi Fuchs statt, der am Montag vor einer Woche im Alter von 66 Jahren gestorben ist.

Engelhard war seit 2008 Mitglied des Gemeinderates und über viele Jahre hinweg im Rechnungsprüfungsausschuss des Gremiums tätig, der im Verlauf der Turbulenzen in der Affinger Kommunalpolitik in den vergangenen zehn Jahren eine maßgebliche Rolle spielte. Der gebürtige Gebenhofener war ins benachbarte Anwalting gezogen und setzte sich über Jahrzehnte hinweg besonders für die Menschen und Belange der beiden Ortsteile im Affinger Becken ein. Konkret lehnte er immer und mit Nachdruck die seit vielen Jahren diskutierten Affinger Umfahrungen und speziell die Nordumgehung an den Orten vorbei ab. Engelhard war zu den Sitzungen stets gut vorbereitet, vertrat seine Meinung deutlich und klar und ging auch einer Kontroverse nicht aus dem Weg.

