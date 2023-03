Affing

06:00 Uhr

Heizwerk und Sammelstelle: Reicht der Platz am Affinger Bauhof?

Plus Der Gemeinderat hat eine Nahwärmeversorgung auf dem Bauhof-Gelände beschlossen. Dort steht die Sanierung der Sammelstelle an. Manche Räte plagen nun Zweifel.

Die Wertstoffsammelstelle in Affing soll modernisiert und saniert werden. Mit diesem Thema befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag ausführlich. Am Ende vertagte er eine Entscheidung. Denn zahlreiche Mitglieder des Gremiums äußerten Bedenken.

