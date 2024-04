Jugendfußball boomt: Jetzt braucht der FC Affing mehr Platz zum Kicken

Plus Der FC Affing freut sich über großen Zulauf. Auch viele Mädchen spielen begeistert Fußball. Der Verein hat einen Plan, von dem auch die Gemeinde profitiert.

Dennis Belorukovs Augen leuchten, wenn er über den Nachwuchs beim FC Affing spricht. Der Verein erlebt gerade einen wahren Boom bei den Jugend- und Kindermannschaften. Besonders freut sich Belorukov über zahlreiche Mädchen, die begeistert dem Ball nachjagen. Der FCA-Jugendleiter strahlt selbst Begeisterung aus, wenn er davon erzählt: "Wir haben einen echt krassen Zulauf." Deshalb wird es jetzt eng auf der Sportanlage an der Frechholzhauser Straße.

Denn die Trainingskapazitäten sind auf dem großen Sportgelände begrenzt. Dort macht sich das stark gestiegene Interesse des Nachwuchses samt den Spielgemeinschaften mit der DJK Gebenhofen-Anwalting und dem TSV Mühlhausen deutlich bemerkbar. Neuerdings sind sogar 16 Mädchen dabei. Deshalb hat der Club ein eigenes Mädchenteam aufgestellt. "Wir haben großen Bedarf", fasst Belorukov die Lage zusammen. Doch klar war beim FCA von Anfang an: Die Kinder und Jugendlichen sollen beim Heimverein trainieren und nicht auswärts. Der FCA wollte nicht andernorts um Platzkapazitäten bitten. Deshalb suchten die Verantwortlichen eine andere Lösung.