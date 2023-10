Die Absperrpfosten am Anwaltinger Weg in Mühlhausen bleiben vorerst

Die Pfosten sollen Schleichverkehr aus Richtung Rehling nach Mühlhausen verhindern. Autofahrer nehmen inzwischen eine neue Route. Warum die Pfosten dennoch bleiben.

Wenn zu den Stoßzeiten die Einmündung der Staatsstraße aus Richtung Rehling in die Mühlhausener Ortsdurchfahrt verstopft ist, sucht sich der Verkehr gern andere Wege. Der Anwaltinger Weg war eine bevorzugte Schleichroute. Deshalb riegelt die Gemeinde den Weg seit fünf Jahren mit einem Absperrpfosten ab. Jetzt haben die Autofahrer eine neue Route gefunden.

Diese führt durch das neue Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen. Die Absperrpfosten auf Höhe der Sammelstelle am Anwaltinger Weg, die stets von November bis März aufgestellt werden, halten Verwaltung und Bürgermeister Markus Winklhofer nun nicht mehr für "zweckerfüllend". Sie schlugen dem Gemeinderat deshalb vor, den Beschluss von 2018 aufzuheben.

Die Straße Weberanger in Mühlhausen entwickelt sich zum "Rennweg"

Gerhard Faltermeier bat darum, die Situation noch etwa ein Jahr zu beobachten. Ihm zufolge hat sich ein neues Problem ergeben. Die Abkürzer, die durch das neue Baugebiet fahren, nutzen die Route "als Rennweg". Anwohner hätten ein "massiv ungutes Gefühl". Eltern sorgten sich um ihre Kinder. Faltermeier plädierte deshalb dafür, dort Tempo 30 auszuweisen. Das wiederum möchte die Polizei nicht, wie Bauamtsleiter Ralf Scherbauer von einem entsprechenden Ortstermin berichtete. Die Polizei habe darauf verwiesen, dass parkende Fahrzeuge als natürliche Bremse wirkten, sobald die meisten Häuser gebaut seien. Bürgermeister Winklhofer versprach allerdings, den Fall noch einmal zur Sprache zu bringen.

Einstimmig verzichtete der Gemeinderat vorerst darauf, den Beschluss im Hinblick auf die Absperrpfosten aufzuheben. Winklhofer forderte aber dazu auf, ihm nach einem Jahr Rückmeldung zu geben, wie sich die Situation entwickelt hat. Also wird der Anwaltinger Weg im November wieder für den motorisierten Verkehr abgeriegelt. Denn in den Wintermonaten ist der Schleichverkehr besonders ausgeprägt.

