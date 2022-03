Affing-Mühlhausen

vor 3 Min.

Simulation zeigt: So weit staut sich der Verkehr an der Ampel in Mühlhausen

Plus Schon jetzt ist klar, wie lange es dauert, bis die geplante Ampel an der Kreuzung beim Gewerbegebiet in Mühlhausen, für jeden einmal grün zeigt.

Von Carmen Jung

Der Affinger Gemeinderat konnte am Dienstag einen Blick in die Zukunft Mühlhausens werfen. Eine Simulation zeigte, wie sich die Verkehrsströme verhalten werden, wenn die Ampelanlage an der Kreuzung beim Gewerbegebiet installiert ist. Kommt es zum befürchteten Rückstau in die Ortsmitte bis zur Einmündung der Staatsstraße 2381 aus Richtung Rehling oder gar darüber hinaus? Wie lange müssen die Autos an der Ampel warten? Wie lange die Fußgänger? Darauf gab ein Experte Antworten.

