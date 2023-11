Pläne für neues Wohnquartier auf Sägewerk-Gelände sind abgespeckt

Plus Ursprünglich waren sieben Gebäude mit 34 Wohnungen auf dem ehemaligen Sägewerk-Gelände westlich der Von-Gravenreuth-Straße in Affing geplant. Jetzt sind es weniger.

Das ehemalige Sägewerk-Gelände westlich der Von-Gravenreuth-Straße in Affing soll aus dem jahrelangen Dornröschenschlaf erweckt werden. Auf der Fläche ist ein neues Wohnquartier geplant. Allerdings fällt es nicht so groß aus, wie es die Bauherren zunächst vorgesehen hatten. Sie haben ihre weitreichenden Pläne inzwischen abgespeckt.

Sieben Gebäude mit 34 Wohneinheiten und Büros sollten zunächst auf dem seit Jahren brachliegenden Areal nördlich des Iglhofs entstehen. Diese Pläne für das Sägewerk-Gelände waren allerdings baurechtlich problematisch. Denn ein kleinerer Teil der Fläche hätte im Außenbereich gelegen. Eine Bebauung in diesem Bereich wäre damit nicht möglich gewesen. Deshalb lehnte der Gemeinderat die Voranfrage im März mit 9:7 Stimmen ab. In der Diskussion waren auch Bedenken aufgekommen, ob die Dimension für Affing noch verträglich ist.