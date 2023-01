Aichacher Feuerwehr rettet in der Nacht eine Person aus der Paar

Über Notruf wird eine "Person in der Paar" auf Höhe der Fußballplätze des BC Aichach gemeldet. Es rückt ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Die Feuerwehr ist bald erfolgreich.

"Eine Person liegt in der Paar": So lautete die Einsatzmeldung, die die Aichacher Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag erreichte. Den Einsatzkräften gelang es, die Person zu retten.

Die Feuerwehr war nach eigener Mitteilung am Mittwoch gegen 23.15 Uhr von der Integrierten Leitstelle Augsburg alarmiert worden. Es hieß, dass die Person auf Höhe des Fußballplatzes am Vogelherd im Wasser liege.

Die Einsatzkräfte suchen den Uferbereich der Paar in Aichach ab

Die Aichacher Feuerwehr rückte mit Drehleiter und Mehrzweckfahrzeug aus. Ein Aktiver war mit einem speziellen Wasserrettungsanzug ausgerüstet. Etwa 500 Meter flussabwärts suchten die Einsatzkräfte den Uferbereich ab. Sie fanden die gesuchte Person relativ bald und zogen sie aus dem Wasser. Anschließend kümmerte sich der Rettungsdienst um die Person.

Die Alarmierung führte zu einem Großaufgebot an Rettungskräften. Die Aichacher Feuerwehr war insgesamt mit vier, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls im Einsatz waren die Kreisbrandinspektion und die Polizei. Die zusätzlich alarmierte Berufsfeuerwehr Augsburg und die Wasserwacht mussten laut Feuerwehr nicht mehr eingreifen. Der Einsatz war nach etwa einer halben Stunde beendet.

Weitere Informationen will die Polizei in Kürze bekannt geben.