"Aichacher Frauengschichtn": So haben die Aichacherinnen ihre Stadt geprägt

Plus Bei einer besonderen Stadtführung nimmt die Stadthexe Sabine Dauber die Frauen aus Aichach in den Fokus. Informationen darüber sind jedoch rar gesät.

Welche Spuren haben Aichacher Frauen in der Ortsgeschichte hinterlassen? Um diese Frage drehte sich eine ganz besondere Führung der Stadthexe Sabine Dauber unter dem Motto "Aichacher Frauengschichtn". Dazu eingeladen hatte die SPD-Ortsgruppe – eigentlich zum Weltfrauentag. Doch wegen einer Sturmwarnung musste der ursprüngliche Termin am 10. März verschoben werden und wurde nun nachgeholt. Trotz des ungemütlichen Wetters am Freitag versammelten sich überraschend viele Interessierte. Dabei waren die Frauen weit in der Überzahl. Lediglich zwei Männer wagten sich in die Damengruppe.

Bis zur Gleichberechtigung der Frauen ist noch einiges zu tun

Bis vor gut 100 Jahren hatten Frauen so gut wie keine Rechte, die Gesellschaft war rein männerdominiert. Frauen waren ausschließlich für Heim und Herd zuständig, alle anderen Bereiche blieben ihnen vorenthalten. Im letzten Jahrhundert hat sich zwar vieles zum Besseren gewendet: angefangen vom Frauenwahlrecht 1918 über das Gleichberechtigungsgesetz 1958 hin zum Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz von 1980. Dennoch gibt es in vielen Bereichen noch einiges zu tun, bis Frauen den Männern völlig gleichgestellt sind. Aber wie steht es denn jetzt in der Geschichte Aichachs um den Einfluss der Frauen?

Informationen darüber seien rar gesät, nur schwer zu finden, erklärte Stadthexe Dauber. Sie sei deshalb für Tipps dankbar. Doch einiges konnte Dauber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über Aichacher Frauen doch mitgeben. So führte sie etwa – standesgemäß gekleidet mit wallendem Umhang, spitzen Schuhen und einer fantasievollen Kopfbedeckung – die Gäste zunächst zur Spitalkirche, um über die Entstehung der Kirche und besonders des Heilig-Geist-Spitals zu berichten. Das 1354 gegründete Gebäude war ursprünglich eine Unterkunft für alte und kranke Menschen und dient auch heute als Alten- und Pflegeheim. Jahrzehntelang umsorgten dort die Mallersdorfer Schwestern die Bewohner, bis 2009 die letzte verbliebene Ordensangehörige ins Mutterhaus zurückgerufen wurde.

Auch eine Stadthexe bedient sich mal modernster Technik. Foto: Inge von Wenczowski

Dauber hatte für ihren Rundgang einige geschichtsträchtige Orte und Gebäude gewählt, unter anderem die Pfarrkirche oder das Geburtshaus der Geschwister Martin. Diese bewirkten mit ihrem Reichtum viel Gutes und ermöglichten etwa die Errichtung eines Waisenhauses. Auch der Bruderhof gehörte zu den Anlaufpunkten. Dazu hatte die Stadthexe Erstaunliches zu berichten: Obwohl der Name Bruderhof darauf schließen lassen würde, gab es in Aichach zu keiner Zeit ein Kloster. Namensgebend waren daher vermutlich die Geistlichen, die in den Kirchen Aichachs ihren Dienst verrichteten.

Therese Reithmaier ist die einzige Frau, nach der eine Straße benannt ist

Viel in Aichach bewegt haben die zahlreichen Ordensschwestern, die Schülerinnen Unterricht ermöglichten, wenn auch überwiegend in "häuslichen Pflichten", oder sich unermüdlich um Alte, Kranke und Minderprivilegierte kümmerten. Nicht unerwähnt blieb während der rund eineinhalb Stunden die Aichacher Wohltäterin Eleonore Beck, in deren Namen nach ihrem Tod eine Stiftung eingerichtet wurde. Bereits zu Lebzeiten hatte sich Beck durch großzügige Spenden für das Gemeinwohl eingesetzt.

Unter Geschichtsinteressierten dürfte die Brauereibesitzerin Therese Reithmaier – ihres Zeichens die einzige Frau, die es auf ein Straßenschild in Aichach geschafft hat, wenngleich auch nur mit ihrem Nachnamen – ebenfalls keine Unbekannte sein. Dauber erzählte mit viel Witz die Geschichte der eigenwilligen Frau, die ganz entgegen den damaligen Rollenbildern den elterlichen Betrieb übernahm. Sie stemmte ihre Aufgaben mit energischem Auftreten und hat zeit ihres Lebens nie geheiratet. Der Grund dafür dürfte vor allem darin liegen, dass sie nach damaligem Gesetz all ihre Befugnisse in die Hände ihres Mannes hätte legen müssen. So aber schaffte sie es, eigenständig zu bleiben und sogar Einfluss auf die Stadtpolitik zu nehmen.

Natürlich durfte bei den Ausführungen das Aichacher Frauengefängnis nicht fehlen, war es doch lange Zeit weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannt. Es wurde zwischen 1904 und 1908 errichtet und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Zunächst als Strafanstalt für katholische Frauen gedacht, wurden dort während der Zeit des Nationalsozialismus auch politische Gefangene untergebracht. Es kam zudem zu Zwangssterilisationen und Deportierungen. Später beherbergte das Frauengefängnis die eine oder andere weibliche "Berühmtheit", unter ihnen etwa Ingrid van Bergen, Vera Brühne oder Brigitte Mohnhaupt.

Info: Wegen der überraschend hohen Zahl an Voranmeldungen wird es eine zweite Veranstaltung am kommenden Donnerstag, 30. März, ab 17.00 Uhr geben.