Aichacher Neujahrskonzert wird zum Frühlingskonzert

Die Benefizveranstaltung zugunsten der Kartei der Not soll im April in Aichach stattfinden. Unter dem Motto "Viva la Diva" stehen drei Sopranistinnen auf der Bühne.

Mit Spitzentönen wollte Aichach in das neue Jahr starten. Doch das Neujahrskonzert wird, wie schon im vergangenen Jahr, von Anfang Januar in den Frühling verschoben. Es soll am Sonntag, 10. April, stattfinden. Karten für das Konzert gibt es dennoch schon ab Montag, 6. Dezember, in der Stadt-Info am Oberen Stadtplatz.

Göttlich, exzentrisch und zuweilen zerbrechlich – es ranken sich einige Mythen um die Welt der Diven! Ob etwas davon stimmt? Die Besucher des Aichacher Frühlingskonzertes werden es herausfinden. Denn im Pfarrzentrum heißt es diesmal "Viva la Diva". Die Besucher erwartet laut Pressemitteilung ein Feuerwerk der hohen Stimmen.

Drei Sopranistinnen singen Klassiker

Günter Schulzke präsentiert in Aichach die drei Sopranistinnen Elisabeth Artmeier, Stefanie C. Braun und Monika Rebholz. Sie singen und spielen sich durch die Klassiker des Genres von Verdi über Bizet bis Puccini. Dabei nehmen sie die Besucher mit Arien, Duetten und Terzetten mit auf eine Reise zu den bekanntesten Orten der Opernliteratur. Zu hören sind Operettenhighlights von Johann Strauß, Franz Lehár und Emmerich Kálmán.

Zwei Konzerte sind in Aichach zugunsten der Kartei der Not geplant

Wie schon für 2021 geplant, wird es aufgrund der Abstandsregelungen im Pfarrzentrum Haus St. Michael zwei Konzerte geben: um 15 und um 19 Uhr. Dafür ist keine Pause vorgesehen. Je nach den dann gültigen Auflagen gilt für das Frühlingskonzert eine 2G- oder 3G-Regel. Unter Umständen besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz oder auch während der gesamten Veranstaltung. Die Stadt Aichach wird rechtzeitig vor dem Konzert über die dann gültigen Vorgaben informieren.

Das Frühlingskonzert ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, zu der auch die Aichacher Nachrichten gehören. In den vergangenen Jahren kamen dabei schon insgesamt 56.000 Euro für unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region zusammen.

Karten für die Benefizveranstaltung gibt es ab Montag

Karten können ab Montag, 6. Dezember, in der Stadt-Info der Stadt Aichach (Stadtplatz 40, neben Buchhandlung Rupprecht) erworben werden. Es besteht dann auch die Möglichkeit, Karten vorzubestellen unter Telefon 08251/ 8614763 (täglich ab 9 Uhr geöffnet, weitere Öffnungszeiten unter www.aichach.de/stadt-info). Die Karten kosten 30 Euro (Kategorie II) beziehungsweise 35 Euro (Kategorie I). Gekaufte Karten können nicht zurückgegeben werden, außer das Konzert wird Corona-bedingt abgesagt.