Aichacher Schüler erlaufen "sagenhafte" 20.000 Euro für ukrainische Kinder

Bei einem Spendenlauf am Aichacher Deutschherren-Gymnasium kommt eine grandiose Summe für die Ukraine-Hilfe von Unicef zusammen. Das steckt hinter dem Erfolg.

Über 20.000 Euro haben rund 550 Schülerinnen und Schüler des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG) jetzt bei einem Spendenlauf für ukrainische Kinder gesammelt. Die Schule spricht von einem grandiosen Erfolg und einem deutlichen Zeichen der Solidarität. Die Kinder und Jugendlichen hatten sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die ihnen für jede gelaufene Runde einen bestimmten Betrag spendeten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Spendenlaufs am Aichacher Deutschherren-Gymnasium hatten sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die ihnen für jede gelaufene Runde einen bestimmten Betrag spendeten. Foto: Juliana Montagni

So kam nach Angaben der Schule die "sagenhafte Spendensumme" von 20.599 Euro zusammen. Der Spendenlauf war Teil der Aktion "wir laufen für Unicef". Das Geld geht laut Schule komplett an die Unicef-Nothilfe für Kinder aus der Ukraine. Die Organisation ist nach eigenen Angaben in der Ukraine vor Ort und versorgt Kinder und Familien mit dem Nötigsten. Sie sorge auch dafür, dass die Kinder weiter lernen und spielen können. Das helfe ihnen, ihre schrecklichen Erlebnisse für einige Zeit zu vergessen und Halt zu finden.

Krieg beschäftigt Aichacher Schüler

Margret Kammerl, Lehrerin am DHG und Organisatorin des Spendenlaufs und Schulleiter Frank Schweizer waren überwältigt von der großen Spendenbereitschaft und dem ausdauernden Einsatz der Schülerinnen und Schüler: "Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch unsere Schülerinnen und Schüler sehr." Kammerl und Schweizer freuen sich, dass die Schulgemeinschaft mit der Laufaktionen einen Beitrag leisten kann, ukrainischen Kindern und Familien zu helfen. Ein riesen Dank ging an alle großzügigen Sponsoren des Laufs, darunter viele Unternehmen und Arztpraxen aus dem Raum Aichach. Die Schüler wurden auch mit Getränken und Sachspenden unterstützt.

Scheckübergabe nach dem Spendenlauf am Aichacher Deutschherren-Gymnasium, von links: Martin Schalk (Mitarbeiter in der Schulleitung), Constantin Hoy und Annika Thöle (Mitglieder der SMV), Frank Schweizer (Schulleiter), Margret Kammerl (Organisatorin des Laufes), Irmgard Künz (Unicef Augsburg) und Livia Schleßing (Stellvertretende Schulleitung). Foto: Julia Montagni

Tatkräftige Hilfe kam auch von vielen Eltern, Verwandten, Freunden und Lehrern. Einen besonderen Dank gab es für die SMV und Hausmeister Jochen Hofmann, ohne die diese Aktion nicht möglich gewesen wäre. Der Spendenlauf war laut Kammerl und Schweizer eine wunderschöne Gemeinschaftsaktion der gesamten Schule, die einzelne Läufer zu Höchstleistungen motiviert hat und den Zusammenhalt der Schulfamilie nach zwei Corona-Jahren stärken konnte. (AZ)

