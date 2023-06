Aichach

06:15 Uhr

An der Schulstraße sollen fast 80 Wohnungen entstehen

An der Schulstraße in Aichach soll eine Wohnanlage mit Betreutem Wohnen entstehen. Das Modell des Architekturbüros Moosbichler zeigt die fünf geplanten Gebäude.

Plus Der Aichacher Bauausschuss sagt Ja zu einer Quartiersbebauung, die auch Betreutes Wohnen umfasst. Bedenken gibt es wegen der Parksituation.

Von Claudia Bammer

78 Wohnungen sollen an der Schulstraße in Aichach gebaut werden. Auf dem rund 5600 Quadratmeter großen Grundstück sollen fünf Gebäude entstehen, zwei davon für Betreutes Wohnen. Ein Entwurf dafür war im März schon einmal im Bauausschuss vorgestellt worden und dort gut angekommen. Jetzt lag ein etwas modifizierter Bauantrag vor, dem der Ausschuss einstimmig sein Einvernehmen erteilte.

Auf dem rund 5600 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Schulstraße und Krankenhausstraße befindet sich jetzt noch eine leer stehende landwirtschaftliche Hofstelle, die abgerissen werden soll. Nördlich grenzt es an die Grundschule Mitte an, westlich an den früheren Verkehrsübungsplatz, jetzt ein öffentlicher Parkplatz. Östlich des Grundstücks gibt es größere Wohnanlagen. Auf der gegenüberliegenden, südlichen Seite der Schulstraße, befinden sich unter anderem die vier sogenannten "Klaus-Bauten", mehrgeschossige Wohnanlagen - das Eckgebäude viergeschossig.





