Arbeiten an Wasserleitung in Auen- und Schrobenhausener Straße dauern an

In der Auenstraße und Schrobenhausener Straße in Aichach laufen die Arbeiten an den Wasserleitungen weiter. Die Holzgartenstraße wird demnächst zur Sackgasse.

Zum Kanal- und Wasserleitungsbau an der Auenstraße und Schrobenhausener Straße in Aichach gab Bauamtsleiterin Carola Küspert im Stadtrat einen aktuellen Überblick. Demnach sind die Kanalarbeiten abgeschlossen. Die Wasserleitungsarbeiten dauern an.

Im Bereich der Holzgartenstraße werde über den Winter nicht mehr asphaltiert. "Wir werden die Straße nicht zu einer Einbahnstraße, sondern zu einer Sackgasse ändern müssen", so Küspert. An der Holzgartenstraße und an der Mittleren Feldstraße werde die Erneuerung der Hausanschlüsse bis 17. November dauern.

Abwasserbeseitigung Äußere Feldstraße Der Stadtrat vergab den Auftrag für die Abwasserbeseitigung in der Äußeren Feldstraße in Höhe von 404.000 Euro an die Firma Schneider aus Tandern (Landkreis Dachau).

Sattelzüge in Gallenbach Gallenbachs Ortssprecher, Josef Neumaier, klagte über die zunehmende Zahl von Sattelzügen in dem Aichacher Stadtteil. Während die Sattel bei einem Paketdienst im Gewerbegebiet abgeladen würden, würden die Fahrer der Zugmaschinen vom Firmengelände weggeschickt. Die Zugmaschinen stünden dann in der Nähe umher, während die Fahrer warteten. Neumaier sprach von einer großen Müllbelastung und regte an, größere Mülltonnen und eine Mobiltoilette aufzustellen. Bürgermeister Klaus Habermann sagte, zu dem Thema werde derzeit ein Bauantrag vorbereitet. Dieser werde im Zweckverband "Interkommunaler Gewerbepark im Wittelsbacher Land" behandelt.

Umrüstung der Straßenlaternen auf LED Der Auftrag für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 970.000 Euro ging an das Unternehmen Bayernwerk. Die Umrüstung betrifft den gesamten Einzugsbereich von Bayernwerk im Aichacher Stadtgebiet. Rund 3100 Straßenleuchten gibt es im Stadtgebiet. Der Großteil liegt mit etwa 2600 im Versorgungsgebiet von Bayernwerk, die anderen im Gebiet der Lechwerke (LEW).

Bilanz des Wasserwerks 2021 Das städtische Wasserwerk hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn von 459.000 Euro (Vorjahr: 304.000 Euro) abgeschlossen. Das geht aus der Bilanz hervor, die den Stadtratsmitgliedern vorgelegt wurde. Die Bilanzsumme beläuft sich auf knapp sieben Millionen Euro. An Wassergebühren nimmt das Wasserwerk 1,2 Millionen Euro ein. Die Personalkosten erhöhten sich von 260.000 auf 306.000 Euro.