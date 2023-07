Aichach

06:00 Uhr

Aus Neugierde lädt ein 25-Jähriger Kinderpornografie aus dem Internet

Plus Ein 25-Jähriger sagt, er habe aus Neugierde Bilder heruntergeladen, auf denen Kinder und Jugendliche nackt posieren. Das hat erhebliche Konsequenzen für ihn.

Von Gerlinde Drexler

Es war die pure Neugierde. So jedenfalls begründet ein 25-Jähriger die Tatsache, dass er sich im November 2021 im Internet auf einschlägigen Seiten mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt herumgetrieben hat. Einige Dateien, auf denen Kinder und Jugendliche nackt vor der Kamera posieren, und ein Video lud er sich herunter. Die Quittung: eine Anklage wegen Abrufs und Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte.

Bei der Verhandlung vor dem Schöffengericht am Aichacher Amtsgericht gab der 25-Jährige, der zum Tatzeitpunkt in Aichach lebte, die Vorwürfe zu. Sein Mandant habe tatsächlich im Internet recherchiert, erklärte sein Verteidiger Hans-Jochen Schrepfer und ergänzte: „Jugendliche Neugierde hat ihn dazu getrieben.“ Er habe dabei in Kauf genommen, dass das strafrechtlich nicht ganz koscher sei. Der Anwalt weiter: „Diese extreme Strafbarkeit war ihm schlicht unbekannt.“ Insgesamt hatte der Angeklagte elf Bilddateien mit den fragwürdigen Inhalten heruntergeladen.

