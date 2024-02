Auto in Aichach aus einem Hof gestohlen

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag verschwindet ein Audi aus dem Hof eines Einfamilienhauses in Aichach. Der Schaden ist fünfstellig. Die Kripo ermittelt.

Ein Auto ist in Aichach gestohlen worden. Das meldet das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Dienstag. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 13.50 Uhr im Kreuzbergweg. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein Auto der Marke Audi, das im Hof eines Einfamilienhauses abgestellt war.

Die Kripo bittet um Hinweise zu dem Diebstahl in Aichach

Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Wie üblich ermittelt hier die Kriminalpolizei und bittet unter Telefon 0821/323-3821 um Hinweise. (bac)