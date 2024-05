Auto weicht aus und kracht in Ampel im Aichacher Zentrum

Ein 28-jähriger Autofahrer will am Aichacher Tandlmarkt einen Unfall vermeiden und baut selbst einen. Ein 26-Jähriger hatte ihm laut Polizei die Vorfahrt genommen.

Eine Ampel in der Aichacher Innenstadt wird am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr stark von einem Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer von der Gerhauser Straße kommend in die Martinstraße ein und wollte diese in Richtung Augsburger Straße befahren. Ein aus dem Tandlmarkt kommender 26-jähriger Opel-Fahrer übersah den vorfahrtsberechtigten Wagen und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein.

Unfall in der Aichacher Innenstadt: Feuerwehr muss Ampel absichern

Um einem Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links in die Schulstraße aus. Dort kollidierte es mit einer Ampel. Diese wurde dadurch laut Polizei erheblich beschädigt und musste von der Feuerwehr abgesichert werden. Der Gesamtschaden am Auto der Marke MG sowie an der Ampel beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. (AZ)

