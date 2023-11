Aichach

Autoknacker stiehlt Handtasche aus Opel Corsa

Die Polizei meldet ein aufgebrochenes Auto in Aichach und sucht Zeugen für den Vorfall am Dienstag.

Der Corsa ist am Dienstag zur Mittagszeit am Neuen Friedhof in Aichach abgestellt. Der Täter schlägt die Scheibe der Beifahrertüre ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Mittagszeit hat eine unbekannte Person am Dienstag in Aichach einen Opel Corsa aufgebrochen. Der Wagen war zwischen 12.45 und 13.15 Uhr am Neuen Friedhof an der Theodor-Heuss-Straße abgestellt. Laut Polizei schlug der Täter die Scheibe der Beifahrertüre ein. Er hatte es auf die Handtasche, die im Auto lag, abgesehen und nahm sie mit. Hinweise an die Polizei unter 08251/8989-0. (AZ)

