B300 bei Aichach ist ab Dienstag wegen Sanierungsarbeiten gesperrt

Die Bundesstraße B300 wird ab Dienstag zwischen den Anschlussstellen Aichach-Süd und Aichach-Ost saniert. Sie wird daher in beiden Richtungen gesperrt.

Auf der Bundesstraße B300 beginnen am Dienstag, 30. Mai, die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Aichach-Süd (Klingen) und Aichach-Ost (Feuerwehrhaus). Die Arbeiten dauern bis Freitag, 9. Juni. Während dieser Zeit ist die B300 in diesem Bereich in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Decke der Bundesstraße 300 zwischen Aichach-Süd und Aichach-Ost ist einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts Augsburg zufolge sanierungsbedürftig. Daher wird die oberste Asphaltdeckschicht erneuert. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 30. Mai, mit der Baustelleneinrichtung.

Verkehr wird je nach Fahrtrichtung unterschiedlich umgeleitet

Anschließend wird die jetzige Deckschicht der Straße abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. Zum Schluss werden die Bankette wieder an die Straße angeglichen und die Straßenmarkierung aufgebracht. Die Arbeiten sollen dem Staatlichen Bauamt zufolge am 9. Juni abgeschlossen werden. Ab Samstag, 10. Juni, soll die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben sein. Die Erneuerung der Deckschicht erstreckt sich über circa zwei Kilometer Länge. Dabei werden etwa 25.000 Quadratmeter Asphaltdecke ersetzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Während der Bauzeit ist die B300 in dem betroffenen Abschnitt voll gesperrt. Es wird eine Umleitung ausgeschildert. Sie verläuft für die beiden Richtungen unterschiedlich. In Richtung Ingolstadt wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Aichach-Süd (Klingen) über die Staatsstraße 2047 und die Kreisstraße AIC2 nach Aichach-Ost umgeleitet. Die Umleitung verläuft somit über die Münchener Straße, die Martinstraße und die Freisinger Straße durch Aichach.

Anschlussstelle Klingen wird einen Tag lang ebenfalls gesperrt

In Richtung Dasing wird ab der Anschlussstelle Kühbach-Süd über die AIC6, AIC7, AIC5, AIC1 über Kühbach, Paar, Radersdorf und Walchshofen nach Aichach und weiter über die Augsburger Straße bis zur Anschlussstelle Aichach-West (Ecknach) umgeleitet.

Lesen Sie dazu auch

An der Anschlussstelle Aichach-Süd (Klingen) muss darüber hinaus die Zufahrt in Richtung Augsburg kurzfristig für etwa einen Tag gesperrt werden, um im Kreuzungsbereich die Asphaltdeckschicht zu erneuern. Um die Einschränkung so kurz wie möglich zu halten, erfolgt die Sperrung kurzfristig - abhängig vom Baufortschritt und vom Wetter. Eine Umleitung wird aufgrund der kurzen Dauer der Arbeit nicht ausgeschildert. Das Staatliche Bauamt bittet ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, an diesem Tag über die Augsburger Straße und die Anschlussstelle Aichach-West (Ecknach) zur B300 zu fahren.

Für die Deckenerneuerung sind Kosten von 400.000 Euro veranschlagt. Kostenträger ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Staatliche Bauamt. (AZ)