Aichacher Bauausschuss sagt Ja zu fünf Reihenhäusern in Klingen

Plus Ein Bauantrag weckt im Aichacher Bauausschuss Bedenken wegen parkender Autos. Das Projekt an der Mauerbacher Straße könnte die Situation aber sogar verbessern.

Eine Anlage mit fünf Reihenhäusern soll an der Mauerbacher Straße im Aichacher Ortsteil Klingen entstehen. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats erteilte dem Bauantrag einstimmig sein Einvernehmen.