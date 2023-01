Aichach

vor 48 Min.

Besucher schlägt beim Kühbacher Brauereifest Security-Chef ins Gesicht

Plus Ein 20-Jähriger will den Platzverweis beim Brauereifest in Kühbach nicht akzeptieren. Vor Gericht gibt er einen Schlag zu. Und er zieht Konsequenzen.

Von Gerlinde Drexler

War es eine Watsche oder ein Faustschlag? Um diese Frage drehte sich jüngst eine Verhandlung vor dem Aichacher Jugendgericht. Angeklagt: ein 20-Jähriger, der auf dem Kühbacher Brauereifest gegenüber dem Chef des Sicherheitsdienstes handgreiflich geworden war.

