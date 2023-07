Blumen kaschieren den Schaden nach Supermarkt-Unfall in Aichach

Nach dem Unfall am Montag, bei dem unter anderem ein Passant schwer verletzt wurde, kehrt auf dem Milchwerk-Gelände wieder so etwas wie Normalität ein.

Einen Tag nach dem schweren Autounfall auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach sind kaum noch Spuren davon zu sehen. Ein Autofahrer verwechselte am Montag gegen 11.45 Uhr offenbar Gas und Bremse und fuhr in den Eingangsbereich des dort ansässigen Supermarktes. Der 69-Jährige und seine 65 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Passant konnte nicht mehr ausweichen, wurde von dem Fahrzeug mitgeschleift und verletzte sich dabei laut Polizei schwer.

Zu stehen kam der Opel Astra letztlich in der Fensterscheibe zum Pfandrückgaberaum, der sich direkt neben dem Eingang befindet. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro. Am Dienstag war die Scheibe mit Spanplatten ausgekleidet. Kaschiert wurden sie durch Blumentöpfe, die davor platziert wurden, sodass man den Schaden erst auf den zweiten Blick erkennt. Und auch der Betrieb in den Geschäften auf dem Milchwerk-Gelände lief wieder normal. (inaw, mit nsi)

Lesen Sie dazu auch