Aichach-Blumenthal

vor 31 Min.

Mit Wolfgang Krebs kommen Politiker (vielleicht) in den Himmel

Plus Der Kabarettist Wolfgang Krebs bringt bei den Kulturtagen in Blumenthal Söder, Aiwanger, Stoiber und erstmals König Ludwig auf die Bühne. Die Fans haben ihren Spaß.

Von Brigitte Glas

Warum ist der bayeri­sche Himmel so leer wie ein vega­nes Wirtshaus in Altötting? Genau das versucht Kabarettist und Minis­terpräsidenten-Versteher Wolfgang Krebs bei den Kulturtagen auf Schloss Blumenthal zu klären. Es ist ganz einfach: Es ist schon so lange kein CSUler mehr in den Himmel ge­kommen, während die Hölle mehr als gut gefüllt ist. In seinem neues­ten Programm "Vergelt's Gott!" ver­suchen sich die Politiker ihren Platz im Himmel zu sichern und Wolfgang Krebs selbst schlüpft wie gehabt in alle Rollen, Kostüme und Stimmen.

An der Religion kann's nicht liegen, schließlich ist man ja katholisch. Lo­gisch: Buddhismus und Hinduismus sind nämlich nichts für die CSU. Schließ­lich glaubten diese Religio­nen an keine übergeordnete Macht. "Aber CSUler brauchen in jedem Ort einen Leithammel - und wenn's das letzte Rindviech ist."

