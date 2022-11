Aichach

vor 31 Min.

Feuer in Mehrfamilienhaus in Aichach: Brand ist schnell gelöscht

Ein Brand ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Martinstraße in Aichach ausgebrochen.

In Aichach bricht am Mittwochabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Martinstraße aus. Verletzt wird offenbar niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Mittwochabend im Herzen von Aichach im Einsatz gewesen. In einem Mehrfamilienhaus an der Martinstraße ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 19 Uhr alarmiert. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord stand das Gebäude gleich neben der alten Feuerwehr in Vollbrand. Die Aichacher Feuerwehr war mit der Drehleiter vor Ort. Gegen 20 Uhr war das Feuer nach Angaben der Polizei gelöscht. Bewohner werden anderweitig untergebracht Die Bewohner - die Polizei sprach gegenüber unserer Redaktion von acht oder neun Personen - blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Weil sie nicht in das Haus zurückkehren konnten, war die Polizei gegen 20 Uhr noch dabei, sie anderweitig unterzubringen. Gegen 21.20 Uhr berichtet die Polizei, dass mittlerweile auch der Rauch aus dem Gebäude entfernt wurde. Vor Ort hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. Von einem technischen Defekt bis zur Brandstiftung sei vieles möglich. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. (AZ, bac)

