Das ist beim Schlemmermarkt auf dem Aichacher Stadtplatz geboten

Nach vier Jahren kann am Sonntag, 30. April, wieder geschlemmt werden. Im Fokus stehen regionale Produkte. Außerdem öffnen am Nachmittag die Geschäfte.

Nach vier Jahren Pause lädt die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) in Kooperation mit der Stadt, dem Wittelsbacher Land Verein und der Ökomodellregion Paartal zum Schlemmermarkt ein. Anders als bei vorherigen Veranstaltungen liegt der Fokus ausschließlich auf regionalen Lebensmitteln. Zahlreiche Direktvermarkter präsentieren am Sonntag, 30. April, zwischen 11 und 18 Uhr auf dem Stadtplatz ihre Produkte. Zudem sind zwischen 13 und 17 Uhr die Geschäfte in Aichach geöffnet.

Schlemmermarkt und verkaufsoffener Sonntag in Aichach am 30. April

Mit dabei sind etwa die Triebenbacher Hofmolkerei aus Sainbach, Mahls Obsthof aus Haunsried, der Waglerhof aus Ainertshofen, das Berabecka Boandlbräu aus Oberbernbach oder der Biohof von Blumenthal. Zwar wird es an einigen Ständen etwas zu essen und trinken geben, ein Streetfood-Festival im eigentlichen Sinne ist der Schlemmermarkt aber nicht. Ziel der Veranstaltung ist es laut Aga, die Direktvermarkter, Bürger und Händler in der Aichacher Innenstadt zusammenzubringen und das Bewusstsein für Regionalität zu stärken.

Beim Spargel ist dieses Bewusstsein schon recht ausgeprägt, liegt doch ein Teil des größten zusammenhängenden Anbaugebiets in Bayern im Landkreis Aichach-Friedberg - der Schrobenhausener Spargel. Kein Wunder, dass der Spargel auch auf dem Schlemmermarkt einen besonderen Platz einnimmt: Um 12 Uhr eröffnet der Spargelmarkt offiziell mit der Vorstellung der Spargelkönigin auf dem Stadtplatz.

Die Hoffnung auf gutes Wetter ist bei den Organisatoren groß. 2019 sorgte der Regen für verhaltenes Interesse am Schlemmermarkt. Das soll in diesem Jahr mit dem regionaleren Konzept anders werden. "Wir hoffen auf viele Gäste", sagt Aga-Vorstandsmitglied Martin Fischer.

Stadtplatz bleibt wegen Schlemmermarkt für Autos gesperrt

Der Stadtplatz in Aichach ist am Sonntag für den Autoverkehr gesperrt. Wer mit dem Auto zum Schlemmermarkt anreist, kann auf einem der umliegenden Parkplätze sein Auto abstellen, etwa am Volksfestplatz in der Schrobenhausener Straße, gegenüber vom Freibad in der Franz-Beck-Straße oder am alten Friedhof an der Martinstraße.

