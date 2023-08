Aichach

Das ist in der alten Sparkasse am Aichacher Stadtplatz geplant

Die Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse am Aichacher Stadtplatz bleibt. Der Eingang soll aber in den mittleren Bogen wechseln und daneben ein neues Ladengeschäft einziehen.

Plus Der frühere Stammsitz der Sparkasse in Aichach gehört jetzt einer Immobilien-Gesellschaft. Die Selbstbedienungsfiliale bleibt, dazu kommt ein Ladengeschäft.

Von Christian Lichtenstern

Die alte Sparkasse am Aichacher Stadtplatz wird saniert und modernisiert. Der Charakter des markanten Gebäudes an der Ecke zur Hubmannstraße bleibe aber erhalten, versichert Peter Mannweiler. Der Aichacher Immobilien-Unternehmer ist Sprecher der "Stadtplatz 32 GbR". Wie berichtet, hat diese Gesellschaft das Haus am oberen Stadtplatz von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen gekauft.

Dass die Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse am Stadtplatz bleibt, war eine Voraussetzung des Immobiliengeschäfts. Die Bank will zwischen den Toren an prominenter Stelle weiter präsent sein. Mit bis zu 10.400 Besuchen pro Monat sorgt die Filiale auch für eine hohe Frequenz. Laut Mannweiler soll der automatische Eingang zum SB-Bereich mit den Automaten vom Torbogen an der Hausecke zum mittleren Torbogen wechseln. Das schafft Platz für den Eingang eines neuen Geschäfts im Erdgeschoss. Wer reinkommt, ist noch nicht entschieden, es gebe aber jetzt schon eine Reihe von Anfragen und Interessenten, berichtet Mannweiler. Er sei generell weiter positiv gestimmt, wenn es um die Zukunft der Aichacher Innenstadt mit ihren Ladengeschäften gehe. Insbesondere für den unteren und den oberen Stadtplatz mit vielen Passanten sei die Nachfrage weiterhin groß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

