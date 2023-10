Das neunte Aichacher Filmfestival beginnt mit einem besonderen Film

Plus Ohne Glamour und roten Teppich, dafür mit vielen Festivalbesuchern geht das alljährliche Event los. Veranstalter und Kinobetreiber sind mit dem Start zufrieden.

"Vorhang auf – und Film ab" – vor mehr als 100 Gästen ist am Montagabend im Aichacher Cineplex-Kino das neunte Aichacher Filmfestival unter dem Motto "Freundschaft" gestartet. Zwar ganz ohne Glamour und roten Teppich, dafür aber mit viel Herzblut vonseiten des veranstaltenden Rotary Clubs Schrobenhausen-Aichach – und mit einem Film, der eine ganz besondere Freundschaft zeigt.

Rotary-Präsident Ulrich Hartmann betonte bei seiner Eröffnungsrede den wohltätigen Zweck der Veranstaltung. Man habe das diesjährige Motto gewählt, weil die Pflege der Freundschaft ein Eckpfeiler des rotarischen Lebens sei. Hartmann versprach den Besuchern und Besucherinnen eine tolle Festivalwoche mit anspruchsvollen Kinofilmen, interessantem Begleitprogramm und zahlreichen Gästen aus der Welt des Films. Landrat Klaus Metzger zeigte sich verblüfft, wie "passgenau" die Themenwahl der Rotarier immer wieder ist. Ohne Freundschaft sei ein vernünftiges Zusammenleben nicht vorstellbar, es verbinde die Menschen untereinander. Woran es uns und der Welt jedoch momentan fehle, sei die Völkerfreundschaft. In dieselbe Kerbe schlug Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann: Ein Besuch des Filmfestivals biete "in diesen zuweilen Angst machenden Zeiten" eine gute Gelegenheit, für ein bis zwei Stunden "der Wirklichkeit des Alltags zu entfliehen".