Aichach

06:00 Uhr

Das verschenken die Menschen in Aichach zum Valentinstag

Pralinen sind ein Klassiker unter den Valentinstags-Geschenken. Hier zu sehen: Pralinen des Cafés Koch in Aichach.

Plus Am Valentinstag scheiden sich die Geister: Während er für die einen reiner Kommerz ist, bedeutet er anderen viel. Diese Geschenke sind in Aichach beliebt.

Von Lara Voelter

Seit fast drei Jahrzehnten kauft Doris Peter aus Aichach ihrem Mann zum Valentinstag ein Geschenk: Trüffelpralinen aus dem Café Koch - die möge er besonders gern. Im Ladengeschäft wartet sie mit ihrer Tochter Franziska darauf, dass die Mitarbeiterin die Pralinenbox mit einer Schleife schmückt. "Ich finde es sehr schön, meinem Mann am Valentinstag etwas Kleines zu schenken und selbst etwas zu bekommen", sagt sie. Für das Ehepaar ist der Tag doppelt besonders. Seine Tochter hat am 14. Februar nämlich Geburtstag. "Manchmal bekommt sie dann eine Praline ab", sagt Doris Peter und lacht. "Und immer wieder teilt mein Mann seine Pralinen auch mit mir."

