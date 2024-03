Das wird der Gastronomie-Nachfolger der Wandelbar in Aichach

Am 23. März ist letztmals geöffnet, dann schließt Ralf Reh seine Wandelbar vor dem Oberen Tor in Aichach. Das Lokal wird aber nicht lange leer stehen.

Das Ende der Aichacher Wandelbar wird der Beginn einer neuen Gastronomie in Aichach sein. Ralf Reh, der sein Lokal noch bis zum 23. März betreibt, hat bereits einen Nachfolger gefunden für die Gastro-Räume vor dem Oberen Tor.

Seit September 2012 hat Reh die Wandelbar betrieben. Der Gastronom spricht von einer "guten Zeit". Für ihn aber müsse jetzt etwas Neues kommen. Auch mit Blick auf sein Arbeitspensum beschloss der 58-Jährige, dass jetzt Schluss ist. Es freut ihn aber, dass schon in voraussichtlich ein bis drei Monaten wieder Betrieb in dem Lokal herrschen wird.

Gastro in Aichach: Wandelbar-Nachfolger wird asiatische Speisen anbieten

In die Wandelbar wird eine asiatische Gastronomie einziehen, gibt Reh auf Anfrage bekannt. Dazu kommt ein Vietnamese nach Aichach, der bereits zwei Lokale in Niederbayern betreibt. Ein paar Wochen will der neue Gastrobetreiber in die Umgestaltung der Räume investieren. Dann wird Neueröffnung gefeiert, teilt Reh mit.

