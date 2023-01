Aichach

vor 34 Min.

Die altehrwürdige Werlberger-Villa in Aichach sieht jetzt aus wie neu

Die Werlberger-Villa in der Aichacher Botengasse wird saniert. Außen glänzt das stattliche Gebäude schon wie neu.

Plus Die Werlberger-Villa ist ein architektonisches Schmuckstück im Schatten der Stadtpfarrkirche. Die Besitzer renovieren das Haus. Dabei müssen sie einiges beachten.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

1875 wird die Paartalbahn eröffnet. Sie hat für Aichach einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung im Gepäck, und das lässt sich mit der Zeit am Stadtbild erkennen. Zwischen 1890 und 1914 entstehen einige Villen in der Stadt, die wohlhabende Bürger bauen lassen. Bis heute prägen diese Villen das Angesicht Aichachs. Eine von ihnen ist die altehrwürdige Werlberger-Villa an der Botengasse. Sie wird der Nachwelt erhalten bleiben. Dafür sorgen gerade die Besitzer.

