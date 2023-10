Die Gruppe Namenlos zeigt die komische Seite des Alltags

Mit Szenen aus dem alltäglichen Leben findet die Gruppe Namenlos in Aichach reichlich Zustimmung. Für politische Themen ist da kein Platz.

Die vielen Facetten der Politik stellen für die meisten Kabarettisten ein gefundenes Fressen dar. Die Gruppe Namenlos, die am Freitag und am Samstag im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach ihr neues Programm "Heid so - moing so" präsentiert, streift dieses Geschehen vor der Haustür oder draußen in der großen weiten Welt allenfalls am Rande. Das ist sicher kein Fehler, denn die aktuellen Schlagzeilen sind nur bedingt dazu angetan, die Stimmungen der Menschen aufzuhellen.

Salopp kommt das Sextett, bestehend aus vier Frauen und zwei Männern, daher, betritt in Jeans und T-Shirt die Bühne, gelegentlich wird das Outfit verändert - je nach den anstehenden Themen. Es sind Szenen aus dem Alltag, die von den sechs Künstlerinnen und Künstlern aus der Aichacher Gegend dargestellt werden. Dass dieses Konzept beim Publikum bestens ankommt, das kann man anhand des Beifalls mühelos erkennen. Schon eine Stunde vor Beginn des Konzerts ist der Andrang am Eingang beachtlich, später sind alle 400 Plätze belegt.

Gesungen und gesprochen wird bei Namenlos in Mundart

Gertrud Schneider, Johanna Kristl, Beate Felber, Christian Koller sowie Adelheid und Andreas Müller tragen ihr Programm - Lieder wie Texte - in Mundart vor. Das passt genau zu diesem Ensemble, das eine wahre Fülle an Themen aufs Korn nimmt. Mit die beste Szene wird unmittelbar vor der Pause gezeigt, als eine kleine Reise nach Bella Italia ansteht - musikalisch, versteht sich. Gertrud schlüpft dabei in die Rolle der Animateurin, die versucht, mit gebrochenen Italienisch-Kenntnissen die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Mitmachen zu bewegen. Damit löst sie schallendes Gelächter aus.

Später zieht sich Gertrud einen schäbigen Mantel an und trägt einen Hut, der so gar nicht dazu passen will. Diese gänzlich unschicke Verkleidung steht im krassen Gegensatz zum Thema, das nun beleuchtet wird. Mit ihrem Gatten war sie auf einer Erotikmesse in Augsburg. Die Erfahrungen, die sie dort machten, hätte man früher wohl als jugendgefährdend eingestuft, in Aichach strapazieren sie die Lachmuskeln.

Anzügliches und schwarzer Humor gehören zum Programm

Des Öfteren wird über die Sexualität gesprochen, gelegentlich in direkter, bisweilen auch in etwas anzüglicher Form. Die Leute stoßen sich nicht daran, ebenso wenig am Abstecher in den schwarzen Humor. Da sieht ein Mann bei einer Beerdigung gleich zwei Särge und erfährt dann, dass in dem einen die verstorbene Frau ruht und im anderen deren Mutter. In beiden Fällen war ein Hund der Übeltäter. Da lautet die makabre Schlussfolgerung, ob man dieses Tier nicht vielleicht mal ausleihen könnte.

Herausheben sollte man auch jene Szene, als die vier Frauen, ausgestattet mit Handtaschen, auf Shoppingtour gehen. Da erfährt man dann, dass Schuhe bisweilen primär deswegen gekauft werden, damit wieder mehr dieser Treter im heimischen Regal stehen. Der Vergleich zwischen der Midlifekrise der Männer und den Wechseljahren der Frauen darf ebenfalls nicht fehlen. Am Ende fordern die Fans Zugaben, drei werden auch genehmigt, die "zufälligerweise" vorbereitet waren, wie zu hören war.

Kostümwechsel gehören bei der Gruppe Namenlos dazu. Foto: Johann Eibl

Was die Gruppe Namenlos in Sachen Unterhaltung und Amüsement zu bieten hat, das hat man am Wochenende gesehen. In nächster Zeit stehen Auftritte mit anderem Charakter an. Dann geht es entsprechend der Jahreszeit eher besinnlich zu, in Schrobenhausen am Freitag, 1. Dezember, im Herzog-Film-Theater, in Haunsried (Gemeinde Adelzhausen) am Samstag, 9. Dezember, auf dem Obsthof Mahl, in Obermauerbach (Aichach) beim Canada am Sonntag, 10. Dezember, und in Paar (Kühbach). Die dabei erzielten Einnahmen werden an zwei Institutionen gespendet.