Dieser Maibaum in Aichach steht für eine besonders gute Nachbarschaft

Plus Seit 33 Jahren stellen die Anwohner der Erzgebirgsstraße in Aichach einen Maibaum auf. Die einen kommen, die anderen gehen. Die gute Gemeinschaft bleibt.

Von Manfred Zeiselmair

„Der Baum er gebe uns die Kraft allzeit für gute Nachbarschaft“ – Seit nunmehr 33 Jahren ziert dieser kunstvoll handgeschriebene Spruch die Tafel am Maibaum der Aichacher Erzgebirgsstraße. Neu restauriert und aufgefrischt prangt sie nun am mittlerweile achten Baum, den die Gemeinschaft mit einem kleinen Straßenfest am 1. Mai aufgestellt hat. Dieser verzierte Stamm, der in der bayerischen Maibaum-Tradition steht, zeugt von einer besonders guten Nachbarschaft.

Bewohnerin Rita Meitingen erinnert sich an die ersten Jahre in dem damals neu erschlossenen Baugebiet: „Schon nach kurzer Zeit ist mit den Nachbarn eine tolle Gemeinschaft junger Familien entstanden. Unsere Stichstraße war Spielplatz und Treffpunkt zugleich.“ So entstand schnell die Idee für ein „Kommunikationszentrum“ auf der grünen Insel unter den Kastanien in der Straßenmitte.

