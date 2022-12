Ein Zahnarzt legt den Bohrer weg - seine Aichacher Praxis bleibt in der Familie

44 Jahre lang hat Dr. Julius Wirnharter den Menschen im Aichacher Land in den Mund geschaut. Jetzt setzt er sich zur Ruhe. Die Praxis bleibt in der Familie.

Nein, vom Behandlungsstuhl gesprungen ist ihm noch kein Patient vor Angst, sagt Zahnarzt Dr. Julius Wirnharter. Gelegenheit dazu hätte es reichlich gegeben: Seine Praxis in Aichach führt er schon seit 44 Jahren. Doch jetzt legt er den Bohrer weg und setzt sich zur Ruhe. Die Praxis an der Augsburger Straße führt ab Januar Wirnharters Tochter Stephanie Wirnharter allein weiter.

Vater und Tochter sind seit zehn Jahren ein Team. Damals stieg Stephanie Wirnharter als Partnerin in die Praxis ein. Dass die 38-Jährige die Praxis weiterführt, darüber sei er „sehr glücklich“, sagt Julius Wirnharter. Ein bisschen Wehmut empfindet er allerdings schon. Schließlich hat er gern mit den Helferinnen und den Kollegen zusammengearbeitet. Weitere zwei Zahnärzte und 23 Mitarbeiterinnen gehören zum Team. Seinen Beruf habe er bis jetzt „mit Freude“ ausgeübt, sagt er. Deshalb höre er erst jetzt, mit 71, auf.

Sein Vater hinterlässt Spuren als Künstler

Dabei war ihm der Beruf nicht in die Wiege gelegt. Seine Mutter Ida führte in ihrem Elternhaus an der Augsburger Straße, wo Julius Wirnharter als ältester von drei Söhnen geboren wurde, das Ofen- und Haushaltswarengeschäft der Großeltern weiter. Sein Vater war der freischaffende Künstler Georg Wirnharter, der später Professor an der Fachhochschule Augsburg wurde. Werke von ihm sind in Aichach an vielen Orten zu entdecken: etwa am Oberen und Unteren Tor, an der Fassade der Sparkasse oder an der Spitalkirche.

Julius Wirnharter hatte zunächst ganz andere Berufswünsche: Elektriker zum Beispiel. Da verlegte er in jungen Jahren schon mal eine Leitung, damit die Ladenklingel auch im Garten zu hören ist. Später wollte er Förster werden. Auf den Beruf des Zahnarztes brachte ihn schließlich sein Vater, erzählt Wirnharter. „Julius“, habe der Vater ganz pathetisch gesagt, „du hast eine ruhige Hand, ein untrügliches Auge und handwerkliches Geschick. Zahnarzt wäre doch was für dich.“ Er durfte auch gleich bei dem Zahnarzt im Labor zuschauen, Prothesen polieren und Ähnliches. „Das hat mir gut gefallen“, sagt Wirnharter.

1979 übernimmt Wirnharter die Praxis in Aichach von Otto Heger

Von da an arbeitete er am Anna-Gymnasium in Augsburg auf ein gutes Abitur hin, um den Numerus clausus für Zahnmedizin zu schaffen. 1971 begann er sein Studium in Freiburg. Bei der Bundeswehr konnte er als Stabsarzt auf einer Zahnstation viel Erfahrung sammeln. Zurück in Aichach, übernahm er 1979 die Praxis von Otto Heger an der Werlbergerstraße, gleich beim Oberen Tor. Mit seinen Eltern plante er dann an der Augsburger Straße den Bau eines neuen Wohn- und Geschäftshauses anstelle des alten Hauses. 1980 bezog er mit seiner Praxis die Räume, in denen sie heute noch zu finden ist.

Seitdem hat sich viel in der Zahnmedizin getan. Früher seien Totalprothesen Standard gewesen, oft schon bei 60-Jährigen. Heute habe er 90-jährige Patienten, die fast noch alle Zähne haben. "Von Kindheit an wird besser auf die Zähne geachtet", sagt Wirnharter. Die Parodontologie, in der es um den Zahnhalteapparat geht, unter anderem Zahnfleisch und Kieferknochen, spiele heute eine große Rolle. Ebenso die Prophylaxe, also alles, was Schäden vorbeugt. Neuerungen stand Wirnharter immer aufgeschlossen gegenüber. Schon 1986 setzte er die ersten Implantate. „Pionierarbeit“, sagt er rückblickend. „Es hat noch keine Erfahrungen gegeben.“

Tochter Stephanie Wirnharter ist Spezialistin in diesem Bereich und hat einen Master of Science in Implantologie und Parodontologie erworben. Die zweifache Mutter ist eine gefragte Referentin zu diesem Thema und demnächst für einen Vortrag in New York.

Zweifache Ohnmacht im Notdienst

Wirnharter hat in seinem Berufsleben unzählige Aichacher und Menschen aus dem Umland auf seinem Stuhl sitzen gehabt. „Ich habe ganze Familien behandelt, teilweise vier Generationen.“ Ein kurioses Erlebnis fällt ihm dann doch noch ein. Im Notdienst wurde einmal eine Patientin während der Behandlung an einem Weisheitszahn ohnmächtig – und ihr Freund, der sie begleitet hatte, gleich mit. Wie gesagt, vom Stuhl gesprungen ist ihm noch keiner, obwohl die Angst vor dem Zahnarzt weit verbreitet ist. Manche hätten eine regelrechte Phobie, weiß Wirnharter. „Wenn man die abbauen und Vertrauen aufbauen kann, ist das schon etwas Befriedigendes“, sagt er. Man müsse beruhigend auf die Patienten einwirken und sie nicht gleich beim ersten Besuch überfordern. Tochter Stephanie weiß, die Patientinnen und Patienten schätzten seine ruhige, angenehme Art.

Nicht fehlen wird Wirnharter im Ruhestand der Termindruck. Seinen letzten Arbeitstag hatte er schon vor Weihnachten. Vor Langeweile hat er ohnehin keine Angst. In Unterschneitbach, wo er mit seiner Frau lebt, hat er einen großen Garten. Die drei erwachsenen Kinder haben ihm bereits sechs Enkelkinder geschenkt. Er spielt gerne Geige und Klavier. Und er zerlegt gerne Uhren. Auch das ist etwas, wofür „eine ruhige Hand, ein untrügliches Auge und handwerkliches Geschick“ von Nutzen sind.