Einbrecher durchwühlt ganzes Wohnhaus am Vogelherd in Aichach

In Aichach steigt ein Einbrecher in ein Wohnhaus an der Straße Vogelherd ein. Er durchwühlt das ganze Gebäude. In derselben Straße gibt es einen weiteren Einbruchsversuch.

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht zum Freitag in ein Einfamilienhaus an der Straße Vogelherd in Aichach eingestiegen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verschaffte er sich über ein Fester gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Danach durchwühlte er das komplette Haus. Dazu, was und wie viel er erbeutete, konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Gleiche Nacht, gleiche Straße in Aichach: Hier bleibt's beim Einbruchsversuch

In derselben Nacht kam es, ebenfalls am Vogelherd, zu einem versuchten Einbruch. In diesem Fall blieb es laut Polizei aber lediglich bei dem Versuch, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Die Aichacher Polizeiinspektion bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)