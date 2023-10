Einbrecher erbeuten Schmuck in Einfamilienhaus in Aichach

Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus in der Steidlestraße ein. Sie schlagen die Terrassentüre auf und durchsuchen das ganze Haus. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Steidlestraße in Aichach eingebrochen. Die Täter erbeuten Schmuck.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter die Terrassentür eingeschlagen und sich so Zugang zum Haus verschafft. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von etwa 3000 Euro.

Der Einbruch wurde zwischen 16.45 am Samstag und 1.50 Uhr am Sonntag verübt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Aichach unter 08251/8989-0. (AZ)