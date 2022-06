Aichach

06:15 Uhr

Er will mit Kunst die Fantasie wecken: Georg Kleber stellt in Aichach aus

Plus Der Rehlinger Künstler Georg Kleber stellt in der Reihe Wechselspiel-Spielwechsel im Köglturm in Aichach aus. Seine Objekte und Bilder erzählen "Geschichten".

Von Gerlinde Drexler

Dynamik ist Georg Kleber wichtig. Darauf achtet der 65-jährige Künstler aus Rehling bei seinen Arbeiten. Ob seine Bilder und Skulpturen am Ende "nach Kleber" aussehen, ist ihm dabei egal. Wichtig ist ihm, die Fantasie der Leute mit seinen Arbeiten anzuregen. Durch die Formen und ihre Beziehung zueinander, aber auch durch Worte, die in seinen Bildern zu finden sind. Ob das gelingt, können Interessierte nun in seiner Ausstellung mit dem Titel "Geschichten" im Aichacher Köglturm testen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

