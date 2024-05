Fischwilderei in Aichach: 40-Jähriger angelt unerlaubt in der Paar

Ein Mann fischt in Aichach in der Paar. Er wird dabei beobachtet und bekommt es mit der Polizei zu tun. Die nötigen Berechtigungen kann er nicht vorweisen.

Wegen Fischwilderei in Aichach droht einem 40-Jährigen nun Ärger. Wie die Aichacher Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntag, 12. Mai. Der Polizei zufolge wurde der Mann im Bereich der Donauwörther Straße beobachtet, wie er mit Angel und Kescher in der Paar fischte.

Schwarzfischer an der Paar wird angezeigt und muss Bußgeld bezahlen

Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass er keinerlei Berechtigungen dafür besitzt. Den 40-Jährigen erwarten nun eine Anzeige sowie ein Bußgeld.