Feuerwehren sind 3267 mal im Einsatz – deutlich öfter als 2022

Plus Die Einsatzzahlen der Feuerwehren im Kreis Aichach-Friedberg sind rapide gestiegen. In Affing geht es auch um die Digitale Alarmierung und die Atemschutzausbildung.

Von Thomas Weinmüller

Zu insgesamt 3267 Einsätzen wurden die freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Aichach-Friedberg im Jahr 2023 gerufen. Das bedeutet eine Steigerung gegenüber 2022 von 73 Prozent. Das ging aus dem Bericht hervor, den Kreisbrandrat Christian Happach bei der Dienstversammlung der Feuerwehren am Freitagabend in Affing erstattete. Wie Happach berichtete, stiegen auch die Einsatzstunden von 38.829 im Jahr 2022 auf 45.260 im Jahr 2023. 208 Menschen wurden 2023 von den Feuerwehren gerettet. Der Landkreis hat derzeit 96 aktive Feuerwehren, die inklusive der passiven Mitglieder und Fördermitglieder 12.325 Mitglieder haben. Vor rund 230 Kommandanten, Stellvertretern, Vorsitzenden und Führungskräften sowie Vertretern der Politik sprach Happach auch über die Digitale Alarmierung und die Atemschutzausbildung.

Kreisbrandrat Christian Happach sprach von einer großen Leistung seiner Feuerwehrkameraden. Foto: Thomas Weinmüller

„Wenn alles wie geplant läuft, kann die flächendeckende digitale Alarmierung noch Ende 2024 in Betrieb gehen“, sagte Happach. Die Verzögerungen bei der Digitalen Alarmierung werden laut Happach hauptsächlich durch den Umzug der Leitstelle in den Glaspalast in Augsburg entstehen. Dieser wird im Juli voraussichtlich abgeschlossen sein. Durch die neue Alarmierung wird es dann auch ein neues Schleifen-Alarmierungskonzept geben, kündigte Happach an. Namen von Schleifen werden sich ändern und neue hinzukommen. Über mögliche Förderungen für den Umbau der Sirenen wird die Regierung von Schwaben demnächst ein Infoschreiben an die Gemeinden herausgeben.

