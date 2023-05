Aichach-Friedberg

"Forum Z" wirbt fürs Teilen und Tauschen statt Wegwerfen

Plus Das "Forum Zukunft" in Blumenthal rückt Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den Mittelpunkt. Im Wittelsbacher Land werden jetzt auch Lebensmittel verschenkt.

Von Brigitte Glas Artikel anhören Shape

Klimaschutz und Nach­haltigkeit gehen alle an. Das wollten die Organisatoren des „Forum Z“ am Wochenende den Be­su­chern auf Schloss Blumenthal wie­der einmal vor Augen führen. Und jeder kann seinen Beitrag leis­ten. Die Denkweise „Was kann ich allein schon tun? Mein Energiever­brauch, mein Fleischkonsum oder mein bisschen Müll fällt doch gar nicht ins Gewicht!“ stimmt so nicht. Den Beweis traten wieder verschie­dene Organisationen mit ihren Info­ständen an.

So war Greenpeace vor Ort. Neben Informationen über Um­weltschutzthemen war eine Kleider­tauschbörse eingerichtet. Was mir nicht mehr passt, gefällt vielleicht je­mand anderem. Wer Second-Hand-Kleidung trägt, spart viel Geld und der Umwelt bleibt auch viel erspart.

