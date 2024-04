In diesen Gemeinden des Wittelsbacher Landes werden Maibäume aufgestellt

Mancherorts werden Maibäume noch mit Muskelkraft gestellt, meist aber mit dem Kran. Rund 20 neue Maibäume gibt's im Landkreis. Hier wird gefeiert.

Maibäume machen den " Tag der Arbeit" zu einem Festtag. Der Termin passt doppelt gut, denn hinter dieser Tradition steckt viel Arbeit. Unzählige Freiwillige halten das Brauchtum in den Dörfern des Wittelsbacher Landes aufrecht. Auch in diesem Jahr wird in vielen Orten gefeiert. Am Mittwoch, 1. Mai, werden im Landkreis Aichach-Friedberg rund 20 Maibäume aufgestellt. Hier ein Überblick:

Adelzhausen-Burgadelzhausen: Der Stopselclub sorgt in Burgadelzhausen für einen neuen Maibaum. Er wird um 10 Uhr gesegnet und ab 10.30 Uhr per Hand aufgestellt. Bei Regen übernimmt diese Arbeit um 11.30 Uhr ein Kran.

Affing-Mühlhausen: Der Burschen- und Madlverein Mühlhausen startet das Fest am Dienstag, 30. April. Um 17.30 Uhr ist Fassanstich im Festzelt, es folgt ein Tanz in den Mai mit d'Holzheimer. Am 1. Mai ist um 10.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche, anschließend Baumsegnung und Aufstellung. Zum Fest mit Bewirtung (Mittagessen, Kaffee und Kuchen) spielt Gaudi2u.

Aindling-Edenhausen: Auf dem Dorfplatz wird der Maibaum per Hand aufgestellt. Das Fest der Dorfgemeinschaft startet gegen 10.30 Uhr. Ab 11 Uhr wird der Baum aufgerichtet, anschließend gibt es Mittagesessen. (joki)

Aichach: Einen kleinen Maibaum stellt der Luftsportverein Aichach auf. Gefeiert wird ab 10 Uhr am Flugplatz

Aichach-Obermauerbach: Die Wildmoosschützen veranstalten das Maibaumfest. Der neue Baum erhält um 9.15 Uhr den Segen und wird anschließend per Kran aufgestellt. Für das leibliche Wohl ist mit Sau vom Grill sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.

Aichach-Untergriesbach: Der Maibaum wird um 9.45 Uhr mit einem Oldtimer-Bulldog ins Dorf gebracht und per Hand aufgestellt. Die Veranstaltung organisiert die Stockschützen der Griesbacher Grillgemeinschaft. Es gibt Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Es spielen die Paartaler Musikanten auf.

Aichach-Unterschneitbach: Die Dorfgemeinschaft organisiert das Maibaumfest, das um 9.45 Uhr mit der Segnung des Baumes beginnt. Ab 10 Uhr stellen die Unterschneitbacher den Baum per Hand auf. Anschließend ist für die Bewirtung beim Gasthaus Bichlmeier (bei schönem Wetter im Biergarten) gesorgt. Musikanten aus Obergriesbach spielen auf. Es gibt Kaffee und Kuchen und Angebote für Kinder.

Baindlkirch-Ried: Über die Landjugend organisiert, wird in Baindlkirch ab 9 Uhr der Maibaum aufgestellt. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich daran beteiligen, jede helfende Hand wird gerne gesehen. Auch für Verpflegung ist gesorgt. Es gibt ein gemeinsames Mittagessen beim Gasthof Giggenbach und Kaffee und Kuchen, um den Nachmittag ausklingen zu lassen.

Dasing-Lindl: Die Maibaumfreunde Lindl stellen in Dasing ihren Maibaum schon am Dienstag, 30. April. Gestartet wird um 17 Uhr.

Friedberg-Bachern: In Bachern stellt die Landjugend ihren Baum ab 11.30 Uhr am Feuerwehrhaus auf. Schon ab 9 Uhr wird zum gemeinsamen Frühstück eingeladen.

Hollenbach: Der Tag unter der Regie des TSV beginnt um 9.45 Uhr mit einem Standkonzert beim Wahofer (Hauptstraße 77) mit Umzug zum Raiffeisenplatz. Um 11 Uhr wird der Maibaum gesegnet und aufgestellt. Es gibt Mittagessen, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen sowie Barbetrieb. Bereits am 30. April veranstaltet der TSV ab 20 Uhr einen Tanz in den Mai in die Festhalle Aechter (Hauptstraße 40). (mika)

Inchenhofen-Ried: Die Maibaumfreunde Ried stellen den Maibaum auf. Ab 11.30 Uhr gibt's Mittagessen, um 14 Uhr erfolgen Segnung und Aufstellung. Es gibt außerdem Kaffee, Kuchen, Kiachla und Barbetrieb sowie Sandkasten und eine Hüpfburg für die Kinder.

Kühbach-Unterbernbach: In Unterbernbach wird ein gemeindlicher Maibaum aufgestellt. Die Unterberabecka Hitt'n und der Bauwong sind für das Maibaumfest verantwortlich. Beginn ist um 10.30 Uhr mit Baumsegnung und anschließender Aufstellung. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Es tritt die Bemasa Kindervolkstanzgruppe auf. Im Festzelt spielen d'Heinasprenga.

Mering: Der Meringer Volks- und Heimattrachtenverein Almarausch stellt am 1. Mai nur einen kleinen Maibaum ab 11 Uhr am Trachtenheim auf, weil im Ortszentrum eine große Baustelle ist. Es gibt Tänze und Schuhplatteln, deftiges Essen und ab Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Schiltberg: Der Burschenverein und die Feuerwehr gestalten das Fest zur Aufstellung des gemeindlichen Maibaums. Beginn ist um 10 Uhr mit der Segnung des Baumes, dann folgen die Aufstellung per Hand und der Maitanz der Kinder. Ab 12.30 Uhr gibt es Mittagessen im Innenhof des Bürgerhauses (bei Regen im Feuerwehrhaus), ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen.

Sielenbach: Der Burschenverein startet mit der Maibaumaufstellung sein 100. Gründungsjubiläum. Der Festtag beginnt um 8.45 Uhr mit einem Gottesdienst mit Maibaumsegnung. Um 9.45 Uhr erfolgt die Maibaumaufstellung. Um 11.30 Uhr findet der Bieranstich für das Gründungsfest mit Musik von der Blaskapelle Sielenbach im Festzelt am Dorfplatz statt. Für die Bewirtung ist gesorgt.

Obergriesbach: In Obergriesbach wird der Maibaum am 30. April gegen 14 Uhr mit einem Kran aufgestellt. Gefeiert wird unter der Regie der Feuerwehr aber am 1. Mai. Nach dem Gottesdienst um 9 Uhr segnet Pfarrer Tobias Seyfried den Baum. Es folgt ein Weißwurstfrühschoppen. Um 12.30 Uhr gibt es Mittagessen, später Kaffee und Kuchen. Um 13.30 Uhr tanzen Kindergartenkinder, um 14.30 Uhr wird der alte Maibaum versteigert. (wak)

Petersdorf-Willprechtszell: Ab 10 Uhr wird der Maibaum in Willprechtszell nach dem kirchlichen Segen gemeinsam von der Dorfgemeinschaft Willprechtszell und Axtbrunn sowie der Feuerwehr Willprechtszell per Autokran aufgestellt. Es gibt eine Vorführung der Grundschulkinder. Gegen 11 Uhr wird im Gasthaus Schimmelwirt gefeiert. (jeb)

Schmiechen: Auf dem Kirchplatz in Schmiechen wird der Maibaum dieses Jahr ab 10 Uhr aufgestellt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Feuerwehr und dem Burschenverein Schmiechen. Auch hier können sich die Gäste auf ein gemeinsames Mittagessen freuen, sobald der Baum steht. (AZ)