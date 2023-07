Kreistag beschließt Kostenbeteiligung am Technololgie-Zentrum

Plus Der Landkreis teilt sich mit der Stadt Aichach die Miete von insgesamt rund 170.000 Euro im Jahr für die Hochschulaußenstelle bei Merk Timber im Stadtteil Aichach.

Der Kreistag legt dem neuen Technologietransfer-Zentrum (TTZ) für den Landkreis, das derzeit in Aichach aufgebaut wird, keine Steine in den Weg. Ganz im Gegenteil: Der Freistaat rennt mit dem Projekt offene Türen im Wittelsbacher Land ein. Die Wortwahl passt ganz gut, denn es geht bei dem Hochschulstandort mit dem Schwerpunkt Bauen ganz konkret um Holzbau.

Wie erwartet, hat der Kreistag jetzt einstimmig einer finanziellen Beteiligung zugestimmt. Der Landkreis teilt sich ab 2024 mit der Stadt Aichach für einen Zeitraum von fünf Jahren die Miete für eine 800 Quadratmeter große Halle des Holzbauspezialisten Züblin Timber, der zum Baukonzern Züblin gehört. Am Standort im Ecknacher Gewerbepark wird der Standort der Technischen Hochschule Augsburg angesiedelt.