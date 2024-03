Aichach-Friedberg

Landratsamt-Anbau in Aichach wird teurer und später fertig

Plus Schon seit Baubeginn läuft die Erweiterung des Blauen Palais in Aichach nicht problemlos. Jetzt wurde die Fertigstellung des Holzhybrid-Riegels mit 60 Büros erneut verschoben.

Von Christian Lichtenstern

Er wird teurer, er wird später fertig und es gibt Ärger mit einer Baufirma. Kurz zusammengefasst: Es läuft nicht alles rund beim Anbau an das Blaue Palais. Eigentlich sollten die Bürger schon seit Jahresbeginn über ein großzügiges, kundenfreundliches Foyer in das Landratsamt Aichach eintreten können, in den 60 neuen Büros in der Holzhybrid-Erweiterung gearbeitet werden und die Sanierung des Altbaus (WC-Kerne und Brandschutz) beginnen. Doch von diesem Zeitplan, wie er nach jahrelanger teils heftiger Diskussion beim umstrittenen Baubeschluss im Kreistag Mitte 2021 vorgestellt wurde, hat sich die Bauabteilung der Kreisbehörde schon lange verabschieden müssen. Dazwischen war die Rede von September, dann Anfang November. Jetzt hofft Gerd Pelzer vom Sachgebiet Hochbau auf einen Einzug der Kolleginnen und Kollegen bis zum Jahresende. Es könne aber auch Anfang 2025 werden, sagte er in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Kreistags.

In seinem Sachstandsbericht ging es vorrangig um die Verzögerungen auf der Baustelle. Bereits die Betonarbeiten beim Start Mitte 2022 begannen mit eineinhalb Monaten Verspätung wegen Problemen im Baugrund und archäologischen Grabungsarbeiten. Es folgten Probleme durch Korrosionsschäden am Haupteingang, die nach dem Abriss überraschend entdeckt wurden. Gemeinsam mit den jahreszeitlich bedingten Witterungsbedingungen sorgte das schon für einen Verzug von acht Monaten. Die Zeitprobleme des Projekts an der Münchner Straße begannen also schon beim Rohbau.

