Pflegeheime im Kreis Aichach-Friedberg brauchen dringend Aushilfen

Weil zu befürchten ist, dass durch die neue Corona-Variante Omikron Pflegekräfte ausfallen, ruft der Landrat zur Unterstützung auf. Ein Pflegepool wird gebildet.

Durch die neue Corona-Variante Omikron ist zu befürchten, dass in naher Zukunft Pflegekräfte erkranken oder sich in Quarantäne befinden werden. In den Pflegeeinrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg besteht schon jetzt ein Mangel an Pflegepersonal. Daher suchen die Pflegeheime dringend nach Aushilfskräften. Das Landratsamt unterstützt sie bei der Suche und bildet dafür vorübergehend einen Corona-Pflegepool.

Landrat Klaus Metzger sagt: "Die Pflegeheime und deren Personal sind seit bald zwei Jahren fast durchgehend in einer Ausnahmesituation. Nun gilt es mit der Omikronwelle noch einmal einen echten Kraftakt zu bewältigen, für den die Pflegeheime jede Unterstützung brauchen können." Er appelliert an alle, die sich eine vorübergehende Helfertätigkeit vorstellen können, sich zu melden.

Nicht alle müssen qualifizierte Pflegefachkräfte sein

Nicht zwangsläufig müssen die Helfer und Helferinnen über eine Qualifikation als Pflegefachkraft verfügen. Insbesondere Hilfskräfte oder Menschen in pflegeähnlichen Berufen sind willkommen und werden von Fachkräften angeleitet. Auch Beschäftigte oder Selbstständige aus den Berufsgruppen der Heilmittelerbringer könnten als Aushilfskräfte in einem Pflegeheim arbeiten.

Einen solchen Pflegepool hat der Landkreis schon einmal eingerichtet: im Dezember 2020, als ein akuter Pflegenotstand drohte. 15 Personen mit unterschiedlicher Qualifikation hatten sich damals auf den Aufruf des Landkreises hin gemeldet. Die Kontakte vermittelte das Landratsamt.

Wer jetzt zeitlich begrenzt eine Aushilfstätigkeit in einem Pflegeheim übernehmen möchte, soll sich unter der E-Mail-Adresse altenhilfe@lra-aic-fdb.de beim Landratsamt Aichach-Friedberg mit folgenden Angaben melden: Vorname, Name, Wohnort, telefonische Kontaktmöglichkeit, Grundqualifikation. Alternativ kann die Bewerbung auch telefonisch erfolgen: 08251 92-138. (AZ)

