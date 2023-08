Seit 700 Jahren versorgt die Aichacher Mühle die Bevölkerung mit Mehl

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Von zahlreichen Mühlen ist nur die in Aichach übrig geblieben.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der neuen Ausgabe von vielen neuen bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht werden. Denn wer hat zum Beispiel gewusst, dass seit über 700 Jahren in Aichach eine an der Paar gelegene Mühle die Bevölkerung ununterbrochen mit Mehl versorgt?

Unter dem Titel "Eine Mühle im Wandel der Zeit - Die Aktiengesellschaft Kunstmühle Aichach" stellt Georg Johann Felber in seinem Beitrag die Firmengeschichte vor.

An der Paar im Altlandkreis Aichach gab es elf Mühlen

Früher lagen allein an der Paar im Gebiet des Altlandkreises Aichach elf Mühlen, beginnend mit der Neulmühle bei Dasing bis hin zur Mühle in Unterbernbach (Kühbach). Der Nebenfluss Ecknach beherbergte weitere zehn, das Weilachtal, soweit es zum Bezirksamt gehörte, sieben Mühlen. Auch an der Friedberger Ach, der Ach bei Handzell und dem einen oder anderen größeren Bach waren in unserer Gegend Mühlen zu finden.

Dieser Kunstdruck aus dem Jahr 1925 zeigt die Mühlengebäude vor der Aichacher Stadtsilhouette mit dem Unteren Tor und dem Turm der Stadtpfarrkirche. Foto: Repro: Franz Achter

Über Jahrhunderte haben diese Mühlen die Bevölkerung mit Mehl versorgt. Jedoch von den gut 50 Mühlen überdauerten nur die wenigsten. Viele allerdings konnten mit den laufenden notwendigen Modernisierungen der Mühlentechnik und dem immer stärker werdenden Konkurrenzdruck bis in unsere Zeit nicht mithalten und stellten früher oder später den Betrieb ein.

Die Aktienmühle Aichach verarbeitet am Tag 280 Tonnen Getreide

Einige dieser Mühlen haben sich, zur ursprünglichen Mehlproduktion, eine weitere Verdienstmöglichkeit durch die Erweiterung mittels eines Sägewerkbetriebs geschaffen oder die Nutzung der Wasserkraft auf die Stromerzeugung umgestellt. Heutzutage sind von den einst zahlreichen Mühlen noch drei als Sägewerk und die Kunstmühle Aichach als einzige als Mahlbetrieb tätig.

Im Jahr 1850 hatte der Besitzer der Aichacher Mühle, der Untermüller Balthasar Baudrexl, mit großem Kostenaufwand von mehr als 6000 Gulden seine alte Mühle in eine neue amerikanische oder sogenannte englische Kunstmühle umgewandelt. Die Aichacher Mühle gehört heute mit einer Tageskapazität von 280 Tonnen Getreide zu den fünf größten Mühlen in Bayern. Mit Hilfe computerüberwachter Technik und einer elektronisch gesteuerten Vermahlung werden neben den Standardmehlsorten aus Weizen, Roggen oder Dinkel auch Spezialmehle für die Kunden hergestellt. Hierbei handelt es sich um Mehle, die für ein spezielles Produkt in der Lebensmittelindustrie zusammengestellt sind.

Bezug Der ganze Text zu diesem Thema ist im bestens bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2022“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich (ISBN 978-3-9824401-0-1). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben