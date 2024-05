Sie sind gefragt: Wir suchen das beste Eis im Wittelsbacher Land

Welche Eissorte aus welcher Eisdiele im Kreis Aichach-Friedberg schmeckt Ihnen am besten? Schicken Sie uns bis Montag, 3. Juni, um 12 Uhr Ihren Vorschlag.

Ist es Haselnuss? Oder ganz klassisch Erdbeere, Vanille oder Schoko? Fruchtige Zitrone? Oder darf es doch eine eher ausgefallene Cookie-/Schlumpf-/Lakritz-Sauerkirsch-Variante sein? Mit steigenden Temperaturen wächst auch wieder die Lust auf ein leckeres Eis. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden – wir versuchen trotzdem, auf einen Nenner zu kommen und suchen das beste Eis im Landkreis Aichach-Friedberg. Genauer gesagt wollen wir von Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, wissen: Welche Eissorte aus welcher Eisdiele im Wittelsbacher Land schmeckt Ihnen persönlich am besten?

Voting: In welcher Eisdiele in Aichach-Friedberg gibt es Ihre Lieblings-Eissorte?

Schicken Sie uns dafür bis Montag, 3. Juni, um 12 Uhr Ihren Vorschlag mit dem Stichwort "Eissorte" per Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de oder redaktion@friedberger-allgemeine.de. Wir freuen uns über Ihre Vorschläge und Anregungen. Die am häufigsten vorgeschlagenen Eissorten und Eisdielen veröffentlichen wir in einer Bildergalerie, die als Voting fungiert. Dort können Sie anschließend abstimmen, wo es Ihrer Meinung nach das beste Eis im Landkreis Aichach-Friedberg gibt.

Schreiben Sie uns auch gerne in Ihre Mail dazu, aus welchem Grund Sie welches Eis in Ihrer Lieblings-Eisdiele als das Beste im Wittelsbacher Land empfinden. Das Voting läuft im Laufe der Woche ab 3. Juni an. Auf unserer Internetseite www.aichacher-nachrichten.de und www.friedberger-allgemeine.de können Sie dann für Ihren Favoriten abstimmen. (AZ)