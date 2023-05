Aichach-Friedberg

Spargelbauer aus Aichach-Friedberg ziehen gemischte Zwischenbilanz

Mit dem vielen Regen standen die Erntehelfer in diesem Jahr schon mal mit Gummistiefeln im Acker, so wie hier auf dem Feld von Familie Reichhold aus Stockensau.

Plus Der Start in die Spargelsaison im Wittelsbacher Land war wettertechnisch alles andere als leicht. Dafür war die Nachfrage bislang besser als gedacht.

Von Marina Wagenpfeil

Das vergangene traumhafte Frühlingswochenende hat etwas darüber hinweggetröstet, dass der April und der Mai eher wenig Sonnen- und dafür viele Regenstunden hervorgebracht haben. Für die kommenden Tage zeigt die Temperaturnadel im Landkreis Aichach-Friedberg endlich nach oben. Das freut nicht nur Familien, deren Kinder bald in die Pfingstferien starten, sondern auch die Spargelbauer in der Region. Denn auch sie haben unter dem schlechten Wetter zuletzt gelitten. Ob sie den verhaltenen Saisonstart jedoch in den kommenden Wochen wieder aufholen werden können, ist unklar.

Nachfrage nach Spargel war in Aichach-Friedberg vergleichsweise gut

"Um Ostern herum war es sehr bedenklich, weil es viel zu kalt war", sagt Claudia Westner vom Spargelhof Gut Haslangkreit. Den Ertragseinbruch in den ersten beiden Erntewochen im April schätzt die Vorsitzende des Spargelerzeugerverbands Südbayern auf rund 50 Prozent. Auch Spargel- und Erdbeerbäuerin Tanja Lunz aus Obergriesbach berichtet von wesentlich weniger Ertrag aufgrund des Wetters: "Es war einfach zu kalt und nass."

