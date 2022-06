Tödlicher Unfall bei Ried: Traktorfahrer übersieht Biker

Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag bei Ried im Kreis Aichach-Friedberg mit einem Traktor zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen.

Beim Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer am Samstag im Landkreis Aichach-Friedberg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 29 Jahre alte Traktorfahrer gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße von Baindlkirch kommend in Richtung Ried unterwegs. Als er nach links in die Leonhardstraße Richtung Sirchenried abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer.

Tödlicher Unfall bei Ried: Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Ersthelfer versuchten den verunglückten Motorradfahrer zu reanimieren. Doch der Biker verstarb noch an der Unfallstelle. Beim Unfallverursacher ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg eine Blutentnahme an. Ein Ergebnis lag zunächst noch nicht vor. (AZ/dpa)