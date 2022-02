Aichach:

vor 16 Min.

FWG will Neubau statt Anbau fürs Verwaltungsgebäude in Aichach

Die Baugrube für den Anbau an das Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt ist schon ausgehoben (links im Bild). Im Stadtrat steht der Durchführungsbeschluss auf der Tagesordnung - und ein Eilantrag der Freien Wählergemeinschaft (FWG) stattdessen einen Neubau an der Martinstraße zu planen.

Plus Für die umstrittene Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Aichach schlägt die Freie Wählergemeinschaft jetzt eine Alternative vor: einen Neubau an anderer Stelle.

Von Claudia Bammer

Die Baugrube ist ausgehoben, die Baugenehmigung ist da. Wenn der Aichacher Stadtrat in seiner nächsten Sitzung den Durchführungsbeschluss für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt fasst, könnte spätestens Anfang 2023 der Bau beginnen. Am Mittwoch nun hat die Freie Wählergemeinschaft (FWG) einen Eilantrag bei der Stadt eingereicht, der eine Kehrtwende bedeuten würde. Die Stadtratsfraktion will statt des Anbaus einen "großen Wurf": einen Neubau. Als Standort hat sie ein zentral gelegenes Grundstück der Stadt im Auge.

