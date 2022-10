Aichach

11:48 Uhr

Gerade aus der Haft: 41-Jährige beim Ladendiebstahl ertappt

Beim Ladendiebstahl ist am Donnerstag laut Polizei eine 41-Jährige in Aichach erwischt worden. Sie war erst wenige Stunden in Freiheit.

Nur kurz hat die Freiheit für eine 41-jährige Frau gewährt, die am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in einem Drogeriemarkt in Aichach beim Ladendiebstahl erwischt worden ist, wie die Polizei berichtet. Sie war erst Stunden zuvor aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) entlassen worden. Die 41-Jährige wollte laut Polizei Waren im Wert von über 600 Euro entwenden. Beim Verlassen des Drogeriemarktes schlug allerdings die Alarmanlage an. Angestellte konnten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ermittlungsrichter prüft erneute Haft Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 41-Jährige erst wenige Stunden zuvor nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden war. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete daraufhin die Vorführung der Beschuldigten beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg zur Prüfung einer erneuten Haft an. (bac)

